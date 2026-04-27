Großbrand in Hohenaspe: 500.000 Euro Schaden am Gebäude

Hohenaspe (dpa/lno) –

Bei einem Brand in einer Wohnung in Hohenaspe (Kreis Steinburg) ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von einer halben Million Euro entstanden. Die Ursache für das Feuer in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses ist bislang unklar, wie die Polizei mitteilte.

Zeugen hatten das Feuer am Samstagabend gemeldet. Die Wohnung wurde laut Polizei komplett zerstört und weitere Teile des Gebäudes wurden beschädigt. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Itzehoe hat das Haus beschlagnahmt und ermittelt die Brandursache.