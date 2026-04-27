Auto kommt auf A2 ins Schleudern – Arbeiter wird getötet

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen in der Nacht neben dem Baustellenfahrzeug in einer Reihe, um für vorbeifahrende Autofahrer einen Sichtschutz zu bilden. Moritz Frankenberg/dpa

Wunstorf (dpa/lni) –

Ein Mitarbeiter einer Firma für Baustellenabsicherungen ist bei einem Unfall auf der Autobahn 2 in der Region Hannover getötet worden. Eine Fahrerin kam am Sonntagabend mit ihrem Auto ins Schleudern und geriet in Richtung des Standstreifens, wie ein Polizeisprecher sagte. Dort stand demnach ein Baustellenfahrzeug, weil ein Arbeiter gerade die Absperrungen an einer fertiggestellten Baustelle wegräumte. Das Auto stieß nach Polizeiangaben gegen den Pritschenwagen oder den jungen Mann, der noch an der Unfallstelle starb. Genauere Angaben zum Unfallhergang machte die Polizei zunächst nicht.

Die Fahrerin und ein Beifahrer kamen nach dem Unfall leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Strecke blieb mehrere Stunden zwischen Wunstorf-Kolenfeld und Wunstorf-Luthe in Richtung Berlin voll gesperrt.