DLRG: Rettungsversuch des Wals soll Dienstagmorgen starten

Kirchdorf (dpa) –

Der geplante Rettungsversuch des in der Ostsee gestrandeten Buckelwals mit einem Lastkahn soll am Dienstag zwischen 7.00 und 12.00 Uhr starten. «Wenn alles perfekt abgestimmt ist, die Walexperten und auch die Veterinäre das Go geben, werden wir anfangen zu arbeiten», sagte DLRG-Einsatzleiter Oliver Bartelt vor Journalisten auf Poel.

Zugleich betonte Bartels, dass die DLRG maximal bis Mittwoch für den Wal-Einsatz vor Ort bleiben werde. Dies sei so mit dem Landesverband und den Ortsgruppen abgesprochen worden. «Das heißt, wir werden hier Mittwoch abrücken», sagte er.

«Wir befinden uns nicht im Katastrophenschutzeinsatz, sondern wir sind hier ehrenamtlich», erklärte Bartels. Demnach seien im Wechsel 15 bis 30 Einsatzkräfte vor Ort. «Natürlich wollen wir bis zum letzten Tag unterstützen, aber ich glaube, als Einsatzleiter muss ich irgendwann die harte Entscheidung treffen zu sagen: Das ist meine äußere Grenze.»