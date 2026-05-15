Tatverdächtige nach Gewalttat in Bremen festgenommen

Der gewaltsame Tod eines 41 Jahre alten Mannes ereignete sich im April, nun hat die Bremer Polizei eine Tatverdächtige festgenommen. (Symbolbild) Lino Mirgeler/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Mehr als drei Wochen nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Bremen hat die Polizei eine Tatverdächtige festgenommen. Nach intensiven Ermittlungen der Mordkommission gelte die 29 Jahre alte Ex-Lebensgefährtin des 41-Jährigen als mutmaßliche Täterin, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Gegen sie sei in dieser Woche ein Haftbefehl vollstreckt werden. Sie wurde demnach ohne Widerstand in einer Wohnung im Stadtteil Gröpelingen festgenommen. Das Motiv und der konkrete Ablauf der Tat würden weiter ermittelt, hieß es.

Am 21. April war in einer Wohnung in Bremen-Schwachhausen ein schwer verletzter Mann gefunden worden, der kurze Zeit später starb. Er hatte eine Stichverletzung im Bauch erlitten.