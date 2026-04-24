Werder bestätigt Interesse an Düsseldorfs Kastenmeier

Bremen (dpa) –

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat Interesse an Torwart Florian Kastenmeier von Fortuna Düsseldorf. Das erklärte Werder-Trainer Daniel Thioune auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim VfB Stuttgart und bestätigte einen Bericht des Portals «Deichstube». «Außer dem SV Werder Bremen beschäftigen sich viele Vereine mit der Personalie», sagte Thioune.

Er kennt Kastenmeier aus seiner Zeit beim Zweitligisten aus Düsseldorf von Februar 2022 bis zum vergangenen Oktober. Thioune bezeichnete den Schlussmann als einen der besten Torhüter in der 2. Bundesliga. Der 28-Jährige sei «noch nicht am Ende seiner Schaffenskraft angekommen», meinte Thioune. «Da liegen noch ein paar Jahre vor ihm im Fußball.»

Kastenmeier ist seit 2019 in Düsseldorf. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Aktuell kämpft er mit dem Club gegen den Abstieg aus der 2. Bundesliga.

In Stammspieler Mio Backhaus und dem derzeit verletzten Ersatzmann Karl Hein haben die Bremer zwei gleichwertige Torhüter. Es gilt als unwahrscheinlich, dass der SV Werder mit diesem Duo in die neue Saison geht. Dritter Torhüter ist in dieser Saison der Ex-Rostocker Markus Kolke.