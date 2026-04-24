Nach tödlichen Unfällen erneut Mahnwache für Radfahrer

Mit einer weiteren Mahnwache will der Fahrradclub ADFC am Sonntag an den zweiten innerhalb von nur zwei Tagen bei einem Lkw-Unfall getöteten Radfahrer erinnern. (Archivbild) Christiane Bosch/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Nach den beiden tödlichen Fahrradunfällen innerhalb von zwei Tagen ruft der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) für Sonntag in Hamburg zu einer Mahnwache auf. Treffpunkt sei um 17.00 Uhr an der Unglücksstelle Liebigstraße 71, teilte der ADFC mit. Dabei werde ein weißes Ghostbike zum Gedenken aufgestellt.

Zwei getötete Radfahrer innerhalb von zwei Tagen

Am 17. April war ein 53 Jahre alter Fahrradfahrer im Stadtteil Billbrook von einem Lastwagen überrollt und getötet worden. Nur zwei Tage zuvor war ein Elfjähriger im Stadtteil Wilstorf ebenfalls auf dem Fahrrad mit einem Lkw zusammengestoßen und gestorben. In beiden Fällen laufen Ermittlungen. Wegen des getöteten Elfjährigen hatten sich bereits am vergangenen Sonntag rund 450 Menschen versammelt, darunter auch viele Kinder.

Der ADFC forderte Bürgermeister Peter Tschentscher und Innensenator Andy Grote (beide SPD) auf, diesmal an der Mahnwache teilzunehmen. «Anteilnahme zu zeigen und der Familie des Opfers sein Beileid persönlich zu übermitteln, schafft natürlich noch keine sicheren Radwege», sagte ADFC-Vorstand Leo Strohm. Aber es wäre das Signal: «Ihr seid uns nicht völlig gleichgültig!»

ADFC hält das Verhalten des Senats für skandalös

Das bisherige Verhalten des rot-grünen Senats nannte Strohm skandalös: «Elf getötete und mehrere hundert schwer verletzte Radfahrer*innen pro Jahr – und was macht der Senat? Er zählt Kfz-Parkplätze.» Es seien in Hamburg keine Pläne erkennbar, im Sinne der Vision Zero für null Tote und keine Schwerverletzten im Straßenverkehr zu sorgen, klagte er.

Der ADFC fordert zum Schutz von Radfahrenden und Fußgängerinnen und Fußgängern in Hamburg sichere Rad- und Gehwege sowie mehr Geschwindigkeitsbegrenzungen. Auch sollten Lastwagenfahrerinnen und -fahrer häufiger und konsequenter mit Blick auf die Geschwindigkeit beim Abbiegen kontrolliert werden.

Abbiege- und Notbremsassistenten zur Pflicht machen

Zudem forderte der ADFC obligatorische Abbiege- und Notbremsassistenten oder alternativ die Einführung einer Beifahrerpflicht. Ohne diese Dinge sollten Lastwagen nicht auf Hamburgs Straßen unterwegs sein dürfen, so der ADFC.