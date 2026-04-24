HSV-Einspruch gescheitert: Otele bleibt gesperrt

Hamburg (dpa) –

Fußball-Bundesligist Hamburger SV ist beim DFB-Sportgericht mit seinem Einspruch gegen die Zwei-Spiele-Sperre für Angreifer Philip Otele gescheitert. Der 27 Jahre alte Stürmer aus Nigeria hatte am vergangenen Samstag bei der 1:3-Niederlage im Nordderby bei Werder Bremen die Rote Karte gesehen. Schiedsrichter Florian Exner und auch das Sportgericht werteten sein Einsteigen gegen Cameron Puertas als rohes Spiel.

Die Hamburger legten gegen das Urteil Einspruch ein und reisten mit Sportdirektor Claus Costa, Club-Direktor Philipp Winter sowie Otele selbst zu einer mündlichen Berufungsverhandlung in Frankfurt am Main. Dort wurde der Einspruch aber zurückgewiesen.