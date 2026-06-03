Wahl: «Malerische Altstädte machen mich misstrauisch»

Kiel (dpa/lno) –

Ob Lübeck, Husum oder Flensburg – all die Städte in Schleswig-Holstein liegen am Wasser und haben historische Altstädte. Doch Bestsellerautorin Caroline Wahl («22 Bahnen») hat es ausgerechnet nach Kiel gezogen. «Malerische Altstädte machen mich immer misstrauisch», erklärte sie der Deutschen Presse-Agentur. Ihre neue Heimat sei dagegen zwar rau und hässlich. «Aber gleichzeitig ist sie halt auch krass schön.»

Besonders schätze die 31-Jährige neben der Nähe zum Wasser die Mentalität der Menschen. «Man merkt Menschen, die am Wasser leben an, dass der Kopf so ein bisschen durchgepustet ist», sagte Wahl. Sie wirkten entspannter als etwa Berliner, denen es oft an Weitsicht fehle. Die geborene Mainzerin lebt seit Oktober 2024 in Kiel.

Vor allem aber begeistere sie die Nähe zum Meer. «Ich glaube einfach dieser Blick aufs Weite, ins Offene, der erdet mich und zeigt mir immer wieder, wie klein ich selbst bin und meine Problemchen und vor allem, wie groß und gewaltig die Welt da draußen ist», sagte Wahl. Schon als Kind habe sie immer ans Wasser, ins Freibad oder ans Meer gewollt. Freiheit sei für sie ein zentraler Wert – und ihrer Meinung nach für jeden Menschen.

Lesetour zu neuem Roman beginnt Ende August

Ihr neuer Roman «1999 Meter über dem Meer» erscheint am 28. August. Im Mittelpunkt des Buchs steht Samara, eine junge Frau, die nach dem Studium nach Berlin zieht, sich dort nicht wohlfühlt und kurzerhand in die Berge aufbricht. In St. Moritz beginnt die zuvor stets angepasste Musterschülerin zu lügen, zu mogeln und schließlich, andere Identitäten anzunehmen. «Das ist eine Hochstaplerinnen-Geschichte», sagte Wahl.

Wahl präsentiert ihr viertes Buch auf einer Lesetour. Start ist am Tag der Buchveröffentlichung in Berlin, weiter geht es am 5. September in ihrem Wohnort Kiel. Danach reist die Autorin bis Ende November quer durch Deutschland. Der Vorverkauf ist Ende Mai gestartet.