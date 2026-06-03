Bahnstrecke südlich von Hannover wieder frei

Barnten (dpa/lni) –

Die Bahnstrecke von Hannover in Richtung Hildesheim ist wieder regulär befahrbar. Das teilte das Bahnunternehmen Metronom mit. Wegen eines liegen gebliebenen Güterzuges war am Morgen nur ein Gleis befahrbar und es kam zu Einschränkungen bei Regional- und S-Bahnen.

Konkret betroffen waren S4 und der RE2, jeweils mit Halt an der Hannover Messe, wo gerade die Sicherheitsmesse «Interschutz» stattfindet. Die Züge fuhren teilweise nur abschnittsweise. Ersatzbusse brachten Reisende an ihr Ziel. Mit der Beseitigung des Problems sollte der Ersatzverkehr mit Bussen eingestellt werden. Bis wieder alle Züge pünktlich unterwegs seien, könne es noch ein wenig dauern, teilte Metronom mit.