Vermisstenfall Katrin Konert bei «Aktenzeichen XY»

Bergen/Dumme (dpa/lni) –

Mehr als 25 Jahre nach dem Verschwinden der 15-jährigen Katrin Konert greift die ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY» (20.10 Uhr) den Fall auf. Die Schülerin war am 1. Januar 2001 in Bergen an der Dumme (Landkreis Lüchow-Dannenberg) verschwunden. Die Polizei sucht nach neuen Hinweisen. «Es muss jemanden geben, der weiß, was passiert ist. Bitte machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie sich nach so vielen Jahren nicht mehr genau erinnern können», sagt Ermittlerin Annegret Dau-Rödel vom Kriminalermittlungsdienst Lüchow.

Die Polizei sucht Zeugen und appelliert daran, einen neuen Hinweisbogen auszufüllen. «Wir bitten alle Personen um Hilfe, die zur Beantwortung der Fragen beitragen können, um zu verstehen, was an diesem Abend passiert ist», betont Dau-Rödel. Auch wenn man sich nicht mehr genau erinnern könne, solle man sich melden: «Unsere Ermittlerinnen und Ermittler sind darin geschult, Sie bei der möglichst genauen Erinnerung an Ereignisse zu unterstützen.»

Ermittelt wird in diesem Fall wegen eines vermutlichen Tötungsdelikts. Das Verschwinden am Neujahrsabend 2001 bewegt weiterhin die Angehörigen, die Region und die Polizei. Letztmalig wurde das Mädchen im Bereich des Ortskerns von Bergen gesehen.

Die etwa 1,60 m große, schlanke Katrin Konert hatte schwarz gefärbte, kinnlange Haare und war mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Cordhose, schwarzen Stiefeln sowie einem weißen Rollkragenpullover bekleidet. Die Polizeidirektion Lüneburg hat weiterhin eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgesetzt.