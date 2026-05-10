U-Bahn in Barmbek und S-Bahn nach Harburg gesperrt

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburger U-Bahnlinie U3 wird am Montag für acht Wochen zwischen den Stationen Mundsburg und Barmbek gesperrt. Fahrgäste müssen auf Ersatzbusse umsteigen. Nach Angaben der Hochbahn verlängert sich die Fahrzeit dadurch um bis zu 20 Minuten. Am 6. Juli soll die Bahn auf der U3 wieder durchgängig fahren.

Die Hochbahn erneuert auf dem Streckenabschnitt acht Stahlbrücken und vier Steinviadukte. Der Abschnitt zwischen Mundsburg und Barmbek wurde noch zur Kaiserzeit vor dem Ersten Weltkrieg gebaut. Er gehört zu den ältesten im Netz der Hamburger Hochbahn. Die U3 ist eine Ringlinie um die Innenstadt mit 25 Stationen, die weitgehend über eine Hochbahntrasse verläuft. Besonders die Fahrt über Landungsbrücken, Baumwall und Rödingsmarkt entlang der Elbe ist bei Touristen beliebt.

Fahrgäste der Hamburger S-Bahnlinien über die Elbe müssen sich bereits ab Sonntagabend auf Beeinträchtigungen einstellen. Ab 20.00 Uhr wird der S-Bahnverkehr der S3 und S5 zwischen Hamburg-Wilhelmsburg und -Neugraben für zwei Wochen unterbrochen. Die S-Bahnstrecke durch den Harburger Tunnel wird saniert. Reisende müssen auf Regionalzüge oder Ersatzbusse umsteigen. Zwischen Harburg und Neugraben sollen S-Bahnzüge über eine oberirdische Umleitungsstrecke verkehren, allerdings nur im Halbstundentakt.