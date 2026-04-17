«Ich war sprachlos» – Katze Perla nach elf Jahren zu Hause

Inzwischen kommt Perla von selbst, wenn jemand sitzt. «Dann kommt sie sofort, setzt sich auf den Schoß und will gestreichelt werden», sagt die Halterin. Allerdings lasse sie sich nur am Kopf berühren. «Weiter ist nicht erlaubt.» (Handout) -/Privat/dpa

Langenhagen/Oerlinghausen (dpa) –

Elf Jahre lang galt Katze Perla als verschwunden – dann kommt plötzlich die Nachricht: Sie lebt noch. Für ihre Halterin ist das kaum zu fassen. «Ich war sprachlos», sagt die 50-Jährige aus Oerlinghausen im Kreis Lippe der Deutschen Presse-Agentur. «Das hat mich sehr überrascht nach so vielen Jahren. Dass sie einfach noch lebt. Also unglaublich!»

Halterin war gerade im Heimaturlaub in Polen

Als das Telefon klingelte, war die 50-Jährige gerade im Heimaturlaub in Polen. Doch die Nachricht kam nicht direkt – sondern über mehrere Umwege. Eine Tierfreundin habe die Anzeige im Internet gesehen, ihre Schwester informiert, diese wiederum eine Nachbarin – und schließlich sei die Information bei ihr gelandet. «Deswegen war das von ganz weit weg», sagt die Halterin. «Alle sind so überrascht.»

Die inzwischen 18 Jahre alte Katze war Anfang April in der Region Hannover entdeckt und ins Tierheim gebracht worden. Dort wurde ihr Mikrochip ausgelesen – und führte vergangene Woche nach mehr als einem Jahrzehnt zurück zu ihrer Familie.

Katze verschwindet auf Autobahnparkplatz

Dass Perla überhaupt so lange verschwunden war, geht auf einen Zwischenfall im Jahr 2015 zurück. Damals war die Familie auf dem Weg nach Polen. Die Katze – damals sieben Jahre alt – fuhr regelmäßig mit. Doch diesmal lief etwas schief.

«Sie war sehr laut», erinnert sich die Halterin. Deshalb habe die Familie an einem Parkplatz an der Autobahn 2 nahe Langenhagen angehalten. Die Katze sei aus der Transportbox genommen und mit einer Leine gesichert worden.

Halterin: «Und dann war sie weg mit roter Leine»

Doch dann habe ein lautes Geräusch sie erschreckt. «Dann hat sie sich wirklich erschrocken, und mit ganzer Kraft wollte sie weiterlaufen», erzählt die 50-Jährige. «Und dann war sie weg mit roter Leine.»

Die Familie suchte noch eine Stunde lang. «Wir haben sie gerufen, gesucht, gewartet», sagt die Halterin. Doch ohne Erfolg. Schließlich habe man die Suche abbrechen müssen. «Wir waren sicher, dass sie weit weggelaufen ist und nicht zurückkommt.»

Katze Perla wird zur «Legende» in der Familie

Für die Familie blieb Perla dennoch präsent. «Das war wie eine Legende», sagt die Halterin. Fotos, Erinnerungen und Gespräche hätten die Katze über die vielen Jahre lebendig gehalten. Besonders für die Kinder, die damals zwei und vier Jahre alt waren.

Noch wenige Wochen vor dem Wiederauftauchen habe ihre Tochter gefragt: «Meinst du, dass die Perla noch lebt?» Die Mutter habe geantwortet: «Ja, bestimmt ist sie irgendwo.» Kurz darauf kam die Nachricht aus dem Tierheim. «Deswegen war das einfach unglaublich», sagt die 50-Jährige.

Halterin: «Alle sind so überrascht und freuen sich»

Heute sind die Kinder 15 und 13 Jahre alt – und freuen sich über die Rückkehr der Katze. Auch Nachbarn und Familie hätten Anteil genommen. «Alle sind so überrascht und freuen sich.»

Die Geschichte zeige eindrücklich, wie wichtig es sei, Haustiere nicht nur chippen zu lassen, sondern sie auch in einem Register zu erfassen, hieß es in einem Beitrag des Tierheims Hannover auf der Plattform Instagram. «Ohne die Registrierung hätten wir Perla niemals zu ihrer Familie zurückführen können und sie wäre vermutlich für immer ein Fundtier ohne Geschichte geblieben», hieß es dort weiter.

Vorsichtige Annäherung nach langer Zeit

Seit ihrer Rückkehr tastet sich Perla langsam ins Familienleben zurück. «Am ersten Tag hat sie sich den ganzen Tag unter dem Sofa versteckt», berichtet die Halterin. Die Katze habe viel miaut und sei nur kurz zum Fressen hervorgekommen.

Erst am Abend habe sie etwas Vertrauen gefasst. «Sie kam zu mir und wollte sich auf den Schoß setzen», erzählt die 50-Jährige. «Dann konnte ich sie ein bisschen über den Kopf und die Ohren streicheln.»

Noch immer ist Perla vorsichtig. »Die ersten Tage mussten wir auf Zehenspitzen laufen», sagt die Halterin. Geräusche wie Türen oder Schritte hätten sie erschreckt. Inzwischen komme sie von selbst, wenn jemand sitzt. «Dann kommt sie sofort, setzt sich auf den Schoß und will gestreichelt werden.» Allerdings lasse sie sich nur am Kopf berühren. «Weiter ist nicht erlaubt.»

Hat Perla ihre Familie wiedererkannt?

Ob die Katze ihre Familie nach so langer Zeit wiedererkannt hat, kann die Halterin nicht sicher sagen. «Ich vermute ja», sagt sie. Perla bewege sich gezielt in Räumen der Wohnung, die sich kaum verändert hätten. Auch auf Stimmen reagiere sie. «Wenn ich sie gerufen habe, hat sie reagiert», erzählt die 50-Jährige.

Für die Familie ist die Rückkehr ein kleines Wunder. «Wir alle zu Hause waren wie schockiert, einfach glücklich», sagt die Halterin zum tierischen Happy End. «Also unglaublich.»