Sylter Reederei sagt AfD-Veranstaltung auf Raddampfer ab

Die Reederei vermiete ihre Schiffe nach eigenen Angaben seit mehr als 75 Jahren ausschließlich nach geschäftlichen Kriterien. (Archivbild) picture alliance / dpa

Kiel (dpa) –

Die Sylter Reederei Adler Schiffe hat einen geplanten Bürgerdialog der AfD-Bundestagsfraktion auf einem Raddampfer in Kiel abgesagt. «Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen wird die geplante Fahrt mit der „Freya“ am 13.06.2026, wie bereits angekündigt, nicht stattfinden», teilte die Reederei mit. Gründe wurden nicht genannt.

Die Reederei vermiete ihre Schiffe seit mehr als 75 Jahren ausschließlich nach geschäftlichen Kriterien, verteidigte das Unternehmen die ursprüngliche Buchung. Eine politische, religiöse oder weltanschauliche Positionierung werde nicht vorgenommen.

Zuvor hatte es in der Sylter Gemeinde Widerstand gegen die geplante Veranstaltung gegeben. Nach Angaben des «Flensburger Tagesblatts» beschloss der Hauptausschuss der Gemeinde am Dienstagabend einstimmig, den Reeder zu bewegen, die Vermietung zu verhindern. Wie ein Sprecher der Gemeinde mitteilte, sei die Bürgermeisterin beauftragt worden, ein Gespräch mit dem Inhaber der Reederei zu führen.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Kurt Kleinschmidt bezeichnete den Druck auf die Reederei indes als «in höchstem Maße undemokratisch». Die Einflussnahme komme einem Boykottaufruf gleich, erklärte er gegenüber der Zeitung. Die AfD-Bundestagsfraktion reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage.