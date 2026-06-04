Vermisstenfall bei «Aktenzeichen XY» – «keine heiße Spur»

Bergen/Dumme (dpa/lni) –

Nach der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY» wertet die Polizei mehrere Hinweise zum Verschwinden der Schülerin Katrin Konert aus. «Nach erster Bewertung ist leider nicht die große heiße Spur dabei», sagte ein Sprecher der Polizei. Noch sei die Auswertung aber nicht abgeschlossen.

Was ist der Schülerin passiert?

Seit dem 1. Januar 2001 fehlt von der damals 15-Jährigen jede Spur. Zuletzt wurde die Jugendliche mit schwarz gefärbten Haaren im Ortskern von Bergen an der Dumme (Landkreis Lüchow-Dannenberg) gesehen. Sie trug damals eine schwarze Jacke, eine schwarze Cordhose, schwarze Stiefel sowie einen weißen Rollkragenpullover.

Die Beamten befürchten, dass die Schülerin nicht mehr lebt, und ermitteln wegen eines Tötungsdelikts. Für entscheidende Hinweise ist eine Belohnung von bis zu 10.000 Euro ausgesetzt.

Hinweise zu ausgeraubter Seniorin

In der Sendung war auch ein Einbruch in Barkum (Landkreis Vechta) Thema. Ein Unbekannter war am 4. August 2024 nachts in die Wohnung einer 72-Jährigen eingedrungen. Er klaute Bargeld, eine Handtasche und Schmuck. Bevor er mit der Beute verschwand, weckte er die Seniorin mit mehreren Schlägen.

Nach der Ausstrahlung des Falls im Fernsehen erhielt die Polizei nach eigenen Angaben zehn Hinweise. Sie prüft nun, ob sich dadurch neue Ermittlungsansätze ergeben.