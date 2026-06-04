Deutlich weniger Gewinn bei Hamburger Energiewerken

Die Hamburger Energiewerke haben im vergangenen Jahr einen Gewinn in Höhe von 19,3 Millionen Euro erzielt – nach 48,9 Millionen Euro im Jahr zuvor. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburger Energiewerke (HEnW) haben im vergangenen Geschäftsjahr deutlich weniger Gewinn gemacht als im Jahr zuvor. Insgesamt seien 19,3 Millionen Euro erzielt worden, teilte das städtische Unternehmen mit. Im Jahr zuvor seien es noch 48,9 Millionen Euro gewesen.

Grund für den Gewinneinbruch waren den Angaben zufolge höhere Zinsaufwendungen und Abschreibungen aufgrund der Investitionstätigkeiten sowie rückläufige Marktpreise. Der Gewinn fließt vollständig in die Hamburgische Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement (HGV) und steht damit dem Haushalt der Hansestadt Hamburg zur Verfügung.