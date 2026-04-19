Polizei kontrolliert 400 Fahrzeuge im Landkreis Wesermarsch

Brake (dpa/lni) –

Bei einer Großkontrolle im Landkreis Wesermarsch hat die Polizei rund 400 Fahrzeuge überprüft. Neun Fahrer und Fahrerinnen durften nicht mehr weiterfahren, weil sie Drogen genommen, Alkohol getrunken, oder ihre Brille nicht dabei hatten, wie die Polizei mitteilte. Die Kontrollen am Samstag fanden an zwei Stellen in Brake und Berne statt. Vor Ort war auch ein Rauschgiftspürhund.

Bei einem Autofahrer fanden die Beamten mehr als 10.000 Euro Bargeld. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche eingeleitet. Bei einem weiteren Fahrer entdeckte die Polizei eine geladene Schreckschusspistole unter seinem Sitz. Weil er dafür keine Berechtigung hatte, wurde die Waffe sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.