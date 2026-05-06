Personalsorgen beim FC St. Pauli vor Abstiegs-Endspielen

Hamburg (dpa) –

Vor den beiden letzten Saisonspielen gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga plagen den FC St. Pauli einige Personalsorgen. So können Manolis Saliakas und Karol Mets aktuell nicht trainieren und drohen für die Partien bei RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und eine Woche später im Kellerduell mit dem VfL Wolfsburg auszufallen. Beide Spieler fallen bis auf weiteres wegen «struktureller muskulärer Verletzungen» aus.

Der FC St. Pauli belegt zwei Spieltage vor dem Saisonende den vorletzten Tabellenplatz, punktgleich mit dem VfL Wolfsburg auf Relegationsplatz 16. Das Team von Trainer Alexander Blessin hat die vergangenen acht Spielen nicht gewonnen. Vor allem die Leistung beim 1:2 gegen den FSV Mainz 05 am Sonntag war nicht erstligatauglich.