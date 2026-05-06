Nach Fenstersturz: Einjähriger Junge nicht in Lebensgefahr

Hamburg (dpa/lno) –

Für den ein Jahr alten Jungen, der am Dienstag aus dem Fenster eines Hauses in Hamburg-Dulsberg gefallen ist, besteht keine Lebensgefahr. Das teilte die Polizei nach einer Information aus dem Krankenhaus mit. Der Junge werde aber stationär behandelt und gelte damit als schwer verletzt.

Die Polizei ermittle weiterhin, wie es zu dem Sturz des Kleinkindes kommen konnte. Zum Unfallzeitpunkt am Dienstagmittag habe sich auch dessen 19 Jahre alter Bruder in der Wohnung im zweiten Obergeschoss befunden. Warum der Junge gefallen ist, ist der Polizei zufolge auch am Tag danach noch unklar. Der Polizeieinsatz hatte am Dienstag gegen 12.20 Uhr begonnen, sagte ein Polizeisprecher.