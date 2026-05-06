Hamburger Musical über Michael Jackson knackt Millionenmarke

Hamburg (dpa/lno) –
Eine Million Zuschauer haben das Musical über den US-Popstar Michael Jackson im Hamburger Stage Theater an der Elbe innerhalb von 17 Monaten gesehen. Das teilt der Veranstalter Stage Entertainment mit.
«Wir sind überwältigt von der Resonanz des Publikums», sagt Uschi Neuss, die Geschäftsführerin von Stage Entertainment Deutschland. Das sei ein großer Erfolg auch für den Musicalstandort Hamburg.
Tickets sind bis August 2027 erhältlich
Seit der Premiere am 1. Dezember 2024 habe sich «MJ – das Michael-Jackson-Musical» zu einem Publikumsmagneten entwickelt. In so kurzer Zeit die erste Besuchermillion – das habe bisher nur das Stück «Der König der Löwen» erreicht, teilten die Veranstalter mit. Die Gäste kämen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Man habe das Ticketangebot für das Musical bis August 2027 erweitert.
Ob am New Yorker Broadway, im Londoner West End oder auf Touren durch Nordamerika und Australien – weltweit hätten bereits mehr als sieben Millionen Zuschauer die Show erlebt, erklärt Stage Entertainment.
