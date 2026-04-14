Osnabrückerin Bühner wird fünfte Deutsche in der WNBA

New York (dpa) –

Die deutschen Basketballerinnen in der nordamerikanischen Profiliga WNBA dürfen eine weitere Nationalspielerin in ihren Reihen begrüßen. Top-Talent Frieda Bühner wurde beim Draft in New York am Montagabend (Ortszeit) an 17. Stelle von den Portland Fire ausgewählt. Mit Luisa Geiselsöder steht bereits eine deutsche Spielerin bei dem neu gegründeten Team aus dem Nordwesten unter Vertrag.

Die 21 Jahre alte Bühner, die gebürtig aus Georgsmarienhütte stammt und über den Osnabrücker SC den Sprung in die Nationalmannschaft schaffte, spielte zuletzt beim spanischen Top-Team CB Estudiantes in Madrid, wo sie trotz ihrer jungen Jahre genauso zu den Leistungsträgerinnen gehört, wie im ambitionierten deutschen Nationalteam. Bei der Heim-Weltmeisterschaft im September in Berlin zählt sie neben den anderen WNBA-Profis um die Schwestern Satou und Nyara Sabally, Leonie Fiebich sowie Geiselsöder zu den festen Größen.

«Ich kann das noch gar nicht realisieren. Es hat noch nicht klick gemacht», sagte Bühner der «Neuen Osnabrücker Zeitung». «Ich sehe das nur die ganze Zeit bei Instagram, so viele Leute schreiben mir», berichtete Bühner, die die Veranstaltung aus New York in der Nacht zum Dienstag mit einigen Teamkolleginnen verfolgte.