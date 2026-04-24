Neue Direktflüge nach Genf und Prag

Hamburg (dpa/lno) –

Die Städte Genf und Prag werden künftig vom Hamburger Flughafen aus direkt angeflogen. Die Fluglinie Easyjet biete ab September beziehungsweise ab Oktober zweimal wöchentlich Nonstop-Flüge an, teilte der Flughafen mit. Bislang muss man bei Reisen in die Schweizer Stadt am Genfersee und in die tschechische Hauptstadt einmal umsteigen.

Mit den neuen Strecken erweitere die Fluglinie das Streckennetz von Hamburg aus auf acht Direktziele. «Davon profitieren sowohl Geschäftsreisende als auch Urlauber, die auf der Suche nach spannenden Zielen in Europa sind», erklärte der Leiter Aviation am Hamburg Airport, David Liebert.

Bereits heute stünden mit Basel, London-Gatwick, Mailand-Malpensa, Manchester und Rom wichtige europäische Metropolen im Flugplan. Ab dem 1. Mai komme zudem Marrakesch als neues Ziel in Nordafrika hinzu.

Prag ab Oktober

Prag wird den Angaben zufolge ab dem 26. Oktober jeweils montags um 10.20 Uhr und freitags um 18.40 Uhr angeflogen. Die Flugzeit betrage rund zwei Stunden. Bereits ab dem 3. September fliege Easyjet donnerstags um 14 Uhr und sonntags um 19.10 Uhr nach Genf.