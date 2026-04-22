Nächste Landtagswahl in Bremen im Mai 2027

Bremen (dpa/lni) –
Die nächste Landtagswahl in Bremen ist am Sonntag, dem 30. Mai 2027. Das hat das Parlament des Bundeslandes beschlossen. Die Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft sind regulär bis zum 7. Juni 2027 im Amt.
Welche Regeln gibt es für den Termin?
Nach dem Bremischen Wahlgesetz muss der Wahltag innerhalb des letzten Monats der laufenden Wahlperiode der Bürgerschaft liegen. Der Landtag muss den Termin spätestens neun Monate vor Ablauf der Wahlperiode beschließen. Als Wahltag kommen nur ein Sonntag oder ein gesetzlicher Feiertag infrage.
