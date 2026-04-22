Panzerfaust gesprengt – A7 kurzzeitig gesperrt

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen der Sprengung einer Panzerfaust ist die A7 bei Hamburg-Marmstorf kurzzeitig voll gesperrt worden. Nach etwa einer Viertelstunde wurde die Autobahn wieder freigegeben. Der Kampfmittelräumdienst habe die Panzerfaust gesprengt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Altlast war an der parallel zur Autobahn verlaufenden Maldfeldstraße gefunden. Der Kopf der Panzerfaust enthielt 2,5 Kilogramm TNT. Zunächst hatte die «Hamburger Morgenpost» über den Fund berichtet.