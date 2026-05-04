Nach «lustiger Runde» bei Firma: Drei Mitarbeiter in Klinik

Wegen Vergiftungserscheinungen hat die Hamburger Feuerwehr drei Mitarbeiter einer Leihwagenfirma ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Drei Mitarbeiter einer Leihwagenfirma am Hamburger Flughafen sind von der Feuerwehr mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus gebracht worden. Sie seien von einem Notarzt gesichtet und als leicht erkrankt eingestuft worden, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Nach Informationen der «Hamburger Morgenpost» hatten die drei Erwachsenen Lachgas inhaliert. Eine Polizeisprecherin konnte das nicht bestätigen. Sie fügte aber hinzu: «Es war eine eher lustigere Runde.» Ein weiterer Mitarbeiter hatte am Sonntagabend nach 20.00 Uhr den Notruf gewählt.