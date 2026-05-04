Frau rettet Enkel vor Entführung – 46-Jähriger in U-Haft

Die Großmutter erlitt den Angaben zufolge Schnitt- und Stichverletzungen und wurde ambulant behandelt. Das Kind wurde leicht verletzt. (Symbolbild) Lino Mirgeler/dpa

Hannover (dpa) –

Eine Frau hat ihren Enkel auf einem Spielplatz in Hannover unter Einsatz ihres Körpers davor bewahrt, entführt zu werden. Ein 46 Jahre alter Mann habe im Stadtteil Badenstedt versucht, das ihm fremde Kleinkind gewaltsam zu rauben, teilte die Polizei mit. Der Verdächtige soll dabei eine Schere benutzt haben. Die Großmutter habe ihren Enkel beschützt, indem sie sich über ihn gelegt habe. Dabei erlitt die Frau Schnitt- und Stichverletzungen, das Kind wurde leicht verletzt.

Der Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, wie es weiter hieß. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall bereits am Freitagnachmittag. Demnach hielt sich die 58-jährige Frau mit ihrem dreijährigen Enkel auf dem Spielplatz auf, als ein Mann auffällig über das Gelände ging. Als sich andere Besucher entfernt hätten, habe der 46-Jährige das Kind gegriffen und versucht, den Jungen vom Spielplatz wegzubringen.

Frau legte sich schützend über den Jungen

Die Großmutter habe sofort eingegriffen und ihren Enkel festgehalten, teilte die Polizei mit. Dabei soll der Mann eine Schere gezogen und mehrfach auf die Frau eingestochen haben. Die 58-Jährige habe dennoch verhindert, dass der Angreifer mit dem Kind geflüchtet sei, indem sie sich schützend über den Jungen gelegt habe.

Anwohner seien durch Schreie aufmerksam geworden und hätten den Notruf gewählt. Einsatzkräfte hätten Reizgas eingesetzt, den Mann überwältigt und festgenommen. Die Großmutter wurde ambulant behandelt.

Keine Beziehung zwischen Tatverdächtigem und Betroffenen

Zwischen dem Tatverdächtigen und den beiden Betroffenen bestand nach bisherigen Ermittlungen keine Beziehung. Gegen den Mann wird unter anderem wegen versuchter Entziehung Minderjähriger, versuchter Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter Haftbefehl.