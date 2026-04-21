Modernisierter Hamburger Ruder-Stützpunkt eingeweiht

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburg und der Bund haben in den Ruder-Standort in der Hansestadt investiert. Nach zwei Jahren Bauzeit wurde der erweiterte und modernisierte Bundes- und Landesstützpunkt an der Dove-Elbe am Dienstag eingeweiht. Hamburg und der Bund haben gemeinsam acht Millionen Euro für die modernisierten Anlagen ausgegeben, wie die Behörde für Inneres und Sport bekanntgab.

«Rudern ist Hamburger Vorzeigedisziplin», wurde Sportsenator Andy Grote zitiert. «Als grüne Metropole am Wasser verfügen wir nicht nur über perfekte Voraussetzungen, sondern seit heute auch über einen der modernsten Stützpunkte Deutschlands, der mit seinen Trainingsbedingungen alles bietet, was unsere Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg an die Weltspitze brauchen.»

Das Bundesministerium des Innern und für Heimat beteiligte sich mit 1,62 Millionen an dem Projekt. Das Regattazentrum in Allermöhe mit dem Leistungszentrum Rudern ist Teil des Doppel-Bundesstützpunktes Ratzeburg/Hamburg – einer von drei Leitstützpunkten des Deutschen Ruderverbands.