Hannover 96 will Position im Aufstiegsrennen stärken

Hannover (dpa) –

Mit einem Heimsieg gegen den Tabellenletzten Preußen Münster will Hannover 96 den nächsten Schritt in Richtung Bundesliga Liga machen. «Wir wollen den maximalen Erfolg. Wir wollen die letzten drei Spiele gewinnen und dann schauen wir, wofür es reicht», sagte Hannovers Trainer Christian Titz mit Blick auf den spannenden Saisonendspurt in der zweiten Liga.

Nach dem souveränen Sieg in Karlsruhe gehen die Niedersachsen als Tabellendritter mit einem Punkt Rückstand auf den SC Paderborn in die entscheidende Phase. Titz hält den direkten Aufstieg weiter für realistisch. «Ich glaube, dass das im Bereich des Möglichen ist», sagte der 96-Coach.

Dass Hannover zuletzt gegen Abstiegskandidaten wie Fürth oder Dresden wichtige Punkte liegen ließ, bereitet Titz vor der Partie gegen Münster am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) keine Sorgen. «Wir schauen nicht zurück und thematisieren nur die aktuelle Aufgabe. Wir wollen mit einem Heimsieg unsere Position festigen und stärken. Da wird nicht links und rechts geschaut.»

Tolle Zuschauer-Bilanz

Verzichten muss Titz auf Stürmer Benedikt Pichler, der sich weiter mit Problemen an der Achillessehne herumplagt. Verlassen kann sich 96 dagegen wieder auf seine Fans. Die Heinz von Heiden Arena ist erneut ausverkauft, wie auch das letzte Saisonspiel gegen den 1. FC Nürnberg am 17. Mai. Damit wird die Arena am Maschsee in dieser Saison achtmal voll besetzt sein. Das gab es bislang nur einmal – in der Saison 2010/11, als sich Hannover als Tabellenvierter der Bundesliga für die Europa League qualifizierte.