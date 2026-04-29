April bringt Hamburg Sonne satt und kaum Regen

Hamburg (dpa/lno) –

Der April hat überdurchschnittlich viel Sonne, milde Temperaturen und wenig Regen nach Hamburg gebracht. Im Schnitt war es 9,3 Grad warm, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dies ist ein deutliches Plus. Zum Vergleich: In den Jahren 1961 bis 1990, der sogenannten Referenzperiode, lag die Temperatur bei 7,5 Grad.

245 Sonnenstunden lockten im April viele Menschen nach draußen. Überdies war der Monat erneut ungewöhnlich trocken. Laut DWD fielen etwa 40 Prozent weniger Regen als üblicherweise – etwa 30 Liter pro Quadratmeter statt 50 Liter im langjährigen Mittel. Im April 2025 waren 36 Liter Regen je Quadratmeter gefallen.

Bundesweit war das Wetter im April außergewöhnlich sonnig und trocken. Nur in der östlichen Mitte und im Nordosten regnete es durchschnittlich viel.