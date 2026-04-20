18-Jähriger stirbt bei Unfall – vier weitere Verletzte

Hemmoor (dpa/lni) –

Ein 18-Jähriger ist bei einem Unfall in der Ortschaft Heeßel in Hemmoor (Landkreis Cuxhaven) ums Leben gekommen. Das Auto sei am Sonntagabend in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, sagte eine Polizeisprecherin. Der volljährige Fahrer starb und vier Mitfahrer, die alle aus der Stadt Hemmoor kommen, wurden nach Polizeiangaben lebensgefährlich und schwer verletzt. Sie wurden demnach in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ermittelt die Polizei noch.