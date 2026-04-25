Mann hört Rauchmelder nicht – Rettung durch Feuerwehr

Die Feuerwehr hatte sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschaffen müssen, da Klopfen und Rufe unbeantwortet blieben. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Braunschweig (dpa/lni) –

In Braunschweig ist ein schlafender Mann von der Feuerwehr aus seiner verrauchten Wohnung gerettet worden. Er hatte das Piepen der Rauchmelder seines Appartements nicht gehört – vermutlich, weil er geräuschunterdrückende Kopfhörer trug, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Nachbar hörte die Rauchmelder am Samstagmorgen und wählte den Notruf.

Weil der schlafende Mann das Klopfen der Einsatzkräfte nicht hörte, verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu der Wohnung. Auslöser des Rauchs war laut Feuerwehr auf dem Herd angebranntes Essen. Der Mann konnte nach dem Löschen des kleinen Brandes wieder in seine Wohnung zurückkehren.