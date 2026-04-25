Schwacher Start bringt Hamburg um Siegchance

Ulm (dpa/lno) –

Den Veolia Towers Hamburg ist eine Überraschung bei Ratiopharm Ulm versagt geblieben. Mit 72:81 (32:42) musste sich die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky bei den Ulmern geschlagen geben und verpasste es damit, sich bei noch drei ausstehenden Partien den Play-Ins-Plätzen in der Tabelle anzunähern. Die Towers, die monatelang im Abstiegskampf steckten, hatten sich am vergangenen Mittwoch mit dem Sieg gegen Rostock den Ligaverbleib gesichert.

In den ersten Minuten in Ulm konnten die Hanseaten aber nicht an den Auftritt gegen die Seawolves anknüpfen. 0:10 lagen die Gäste bereits zurück, als Devon Daniels der erste Korb gelang. Mit zunehmender Spieldauer agierte das Barloschky-Team defensiv dann deutlich besser. Allerdings lief offensiv weiterhin wenig zusammen, auch wenn Zsombor Maronka rund zwei Minuten vor der Pause per Dreier zwischenzeitlich auf 32:38 verkürzte.

Nach erneut schwachem Beginn hatten sich die Hamburger Mitte des dritten Viertels dann auf fünf Punkte an den Gastgeber herangekämpft. Die Hoffnung auf eine Wende währte aber nur kurz. Ulm setzte sich mit einer 8:0-Serie wieder deutlich ab. Nach einem erneuten Zwischenspurt kamen die Towers noch einmal auf 58:65 heran, die Niederlage aber konnten sie nicht mehr abwenden.