HSV Hamburg feiert klaren Auswärtssieg in Erlangen

Nürnberg (dpa/lno) –

Der HSV Hamburg hat den sechsten Auswärtssieg in der laufenden Saison der Handball-Bundesliga gefeiert. Beim HC Erlangen gab es für die Hanseaten vor 7.213 Zuschauern einen ungefährdeten 31:23 (16:10)-Erfolg. Mit je sieben Toren waren Moritz Sauter und Frederik Bo Andersen die besten Werfer im Team von HSVH-Trainer Torsten Jansen. Für die Franken war Marek Nissen ebenfalls siebenmal erfolgreich.

Die Gäste waren sofort hellwach. Vom 3:1 (4. Minute) ging es über 8:4 (11.) auf 11:6 (19.). Den Treffer zur Sechs-Tore-Pausenführung erzielte der erst 18 Jahre alte Toma Gadza, der für den verletzten Oliver Norlyk in den Kader gerückt war. «Was wir abliefern, ist eine ziemliche Frechheit», sagte der enttäuschte Erlanger Rückraumspieler Nissen in der Pause dem Streamingdienst Dyn.

Kaj Geenen sorgt für die frühe Vorentscheidung

Das Angriffsspiel der Franken brachte die Hamburger Defensive mit einem glänzenden Schlussmann Robin Haug zwischen den Pfosten auch nach dem Seitenwechsel kaum in Bedrängnis. So zogen die Gäste weiter davon. Mit dem 23:15 (43.) sorgte der niederländische Linksaußen Kaj Geenen schon früh für die Vorentscheidung.

In Anton Härtel (18), Maximilian Botta (19) und Mahmoud El-Shobaky (18) kamen beim HSVH in der Schlussphase weitere Nachwuchskräfte auf Einsatzminuten.