Gasleck in Geeste – Fahnenmast in Leitung gerammt

Geeste (dpa/lni) –

Bei Schützenfest-Vorbereitungen im Emsland ist eine Gasleitung beschädigt worden. Es sei Gas ausgetreten, Menschen seien aber nicht gefährdet gewesen, teilte die Polizei mit. Am Nachmittag sei bei der Vorbereitung auf das Schützenfest in Geeste ein Fahnenmast in den Boden gerammt worden, dabei sei die Leitung beschädigt worden, hieß es.

Feuerwehr und der zuständige Netzbetreiber Westnetz würden nun die notwendigen Maßnahmen treffen. Inwiefern der Unfall noch Auswirkungen auf die Gasversorgung hat, ist derzeit unklar. Laut der Polizei dauerten die Arbeiten gegen 17.00 Uhr weiter an. Feuerwehr und Westnetz waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.