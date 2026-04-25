Schlusslicht Leipzig holt überraschenden Punkt in Kiel

Kiel (dpa) –

Der SC DHfK Leipzig hat einen wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg aus der Handball-Bundesliga gesammelt. Beim Rekordmeister THW Kiel erkämpfte sich der stark aufspielende Tabellenletzte ein verdientes 28:28 (13:14). Beste Werfer der Partie waren Nikola Bilyk mit sechs Toren für Kiel sowie Staffan Peter mit acht Treffern für Leipzig.

Der THW, der unter anderem auf die angeschlagenen Elias Ellefsen á Skipagøtu und Eric Johansson verzichten musste, fand gut ins Spiel, führte in der 5. Minute mit 4:1. Gestützt auf eine starke Leistung des Ex-Kielers Tomas Mrkva im Tor kam Leipzig zurück. Beim 8:8 durch Nationalspieler Franz Semper (19.) war der Ausgleich wieder hergestellt.

Kiels setzt den siebten Feldspieler ein, kassiert aber einfaches Gegentor

Wie schon so oft in dieser Saison setzte Kiels Coach Filip Jicha auf den siebten Feldspieler. So spielten sich die Gastgeber gute Chancen heraus, kassierten aber auch einen einfachen Gegentreffer. Das 22:22 der Sachsen erzielte Dean Bombac ins leere THW-Tor. Der starke Peter verpasste mit einem vergebenen Siebenmeter beim 24:24 (52.) noch die erste Leipziger Führung. Die gelang dann Bombac mit dem 25:24 (54.).

Die «Zebras» eroberten sich die Führung zurück, doch vier Sekunden vor Schluss glich Peter zum 28:28 aus. Kiel hatte noch einen Angriff. Nach einem Videobeweis gab es per Freiwurf eine letzte Siegchance für den THW. Bilyk verfehlte das Tor, und Leipzig jubelte über das Unentschieden.