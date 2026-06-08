Großeinsatz der Feuerwehr bei Lagerhallenbrand dauert an

In der Nacht ist in der Region Hannover ein Brand in einer Lagerhalle ausgebrochen. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Wunstorf (dpa/lni) –

In der Region Hannover hat ein Brand in einer Lagerhalle einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. In der Nacht zu Montag wurde das Feuer in der Bahnhofstraße der Gemeinde Wunstorf gemeldet, wie ein Sprecher der Polizei mitteilt. Auch am Morgen kämpften noch rund 200 Einsatzkräfte gegen die Flammen.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe warnte Anwohner vor einer Ausbreitung von Rauchgasen. Durch den Brand könne es zu Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag kommen. Laut dem Sprecher der Polizei bestehe allerdings keine Gefahr, dass das Feuer auf andere Häuser übergreife. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.