Gewitter und Graupel: So wird das Wetter zu Himmelfahrt

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa/lno) –

Die Wetteraussichten für das verlängerte Wochenende sind im Norden eher trüb. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) soll es heute und morgen in manchen Teilen des Nordens zeitweise Gewitter geben und Windböen von bis zu 60 Stundenkilometern. In Mecklenburg-Vorpommern sollen Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometer pro Stunde möglich sein. Auch Graupel, also weiche Eiskugeln, seien nicht ausgeschlossen.

Trübe Aussichten für das verlängerte Wochenende

Im gesamten Norden bleibt es heute zunächst bewölkt und regnerisch, mancherorts kommt die Sonne raus. Die Temperaturen steigen in Hamburg und Schleswig-Holstein auf bis zu 14 Grad, in Mecklenburg-Vorpommern auf bis zu 13 Grad. In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen auf sieben bis vier Grad, in Mecklenburg-Vorpommern liegen die Tiefstwerte zwischen acht und fünf Grad.

An Christi Himmelfahrt ist das Wetter wechselhaft, es bleibt teilweise nass und bewölkt mit einzelnen Gewittern. Im Norden ist es der Prognose zufolge etwas sonniger. Die Höchstwerte liegen im gesamten Norden zwischen zehn und 13 Grad. In der Nacht zum Freitag lockern sich die Wolken teils auf und es bleibt meist trocken. Tagsüber ist es wechselhaft, im Laufe des Tages wird es nass. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es auch kurze Gewitter mit Graupeln. Dort erwärmt es sich auf bis zu 16 Grad, in Hamburg und Schleswig-Holstein auf bis zu 14 Grad.