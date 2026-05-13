600.000 Euro Schaden bei Feuer in Industriehalle

Beim Brand in einer Industriehalle in Rinteln entsteht ein geschätzter Schaden von etwa 600.000 Euro. (Symbolbild) Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Rinteln (dpa/lni) –

Bei einem Feuer in einer Industriehalle in Rinteln im Landkreis Schaumburg ist nach vorläufigen Schätzungen ein Schaden von etwa 600.000 Euro entstanden. Die Mitarbeiter hätten die Halle am Dienstagabend unverletzt verlassen können, teilte die Polizei mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Werksfeuerwehr bereits mit Löscharbeiten beschäftigt.

Eine Maschine zur Glasproduktion war in Brand geraten, die Flammen erfassten schon das Dach der Halle. Der geschätzte Schaden umfasst den Brandschaden und den Produktionsausfall.

Ersten Erkenntnissen zur Brandursache zufolge war aus der brennenden Maschine etwa 1.200 Grad heißes, flüssiges Eisen ausgelaufen, dieses setzte die Maschine in Brand. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und beschlagnahmte den Brandort.