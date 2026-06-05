Nordost-CDU will Wahlprogramm beschließen – Merz am Samstag

Linstow (dpa/mv) –

Rund dreieinhalb Monate vor der Landtagswahl am 20. September will die CDU Mecklenburg-Vorpommern bei einem Parteitag ihr Wahlprogramm beschließen. Dazu kommen heute (ab 17.00 Uhr) rund 170 Delegierte in Linstow zusammen. Mecklenburg-Vorpommern stehe bei der Wahl vor einer Richtungsentscheidung, heißt es in dem über 120 Seiten umfassenden Entwurf, der thematisch in zehn Abschnitte gegliedert ist. Dazu gehören Wirtschaft, Sicherheit und Bildung.

Das Programm soll am Abend beraten und verabschiedet werden. Am Samstagvormittag wird CDU-Parteichef und Bundeskanzler Friedrich Merz in Linstow erwartet, der dort eine Rede halten will. Am Samstag stehen zudem Vorstandswahlen an. CDU-Spitzenkandidat Daniel Peters (44) ist seit April 2024 Landesvorsitzender und zudem Vorsitzender der Landtagsfraktion.

Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks (NDR) im Mai sah die CDU bei zehn Prozent. Das waren drei Prozentpunkte weniger als noch im Januar. 2021 erhielten die Christdemokraten bei der Landtagswahl 13,3 Prozent. Das war ihr historisch schlechtestes Ergebnis in MV.