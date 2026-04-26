Fahrer fährt mit über zwei Promille in geparkte Autos

Ein Mann fährt mit mehr als zwei Promille durch Rautenberg. (Symbolbild) Lino Mirgeler/dpa

Harsum (dpa/lni) –

Ein 37 Jahre alter Autofahrer ist laut Polizei mit mehr als zwei Promille mit vier parkenden Autos kollidiert. Davor soll er in der Ortschaft Rautenberg in Harsum (Kreis Hildesheim) in der Nacht eine Verkehrsinsel am Ortseingang überfahren und dabei ein Verkehrszeichen beschädigt haben, teilte die Behörde mit.

Der Mann blieb demnach unverletzt. Es sei ein geschätzter Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Trunkenheit. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.