Zahlreiche Straßen wegen des Hamburg-Marathons gesperrt

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen des Marathons durch Hamburg sind zahlreiche Straßen im Stadtgebiet gesperrt. Der Lauf beginnt an der Hamburger Messe, führt durch Altona und an der Elbe entlang. Anschließend laufen die Teilnehmer des Marathons um die Außenalster und den Stadtpark zurück zum Startpunkt, wie aus der Übersicht der Veranstalter hervorgeht.

Laut Polizei sind rund 40.000 Läufer unterwegs. Die Polizei empfiehlt Autofahrern, die Veranstaltung weiträumig zu umfahren oder stattdessen U- und S-Bahnen zu nutzen. Es sei mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Busse verkehrten im Bereich der Strecke nur eingeschränkt.

Die ersten Straßen sind seit rund 8.00 Uhr gesperrt. Die Sperrungen sollen je nach Straße bis spätestens 17.40 Uhr bestehen bleiben, wie aus der Übersicht hervorgeht.