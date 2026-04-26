Radfahrer will Straße überqueren – lebensgefährlich verletzt

Emlichheim (dpa/lni) –

Ein 58 Jahre alter Radfahrer hat bei der Kollision mit einem Auto in der Grafschaft Bentheim lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Am Samstagnachmittag habe der Radfahrer in Emlichheim eine Kreuzung überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Gleichzeitig war dort ein 74-Jähriger mit seinem Auto und einem 16 Jahre alten Beifahrer unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß auf der Kreuzung, dabei wurde der 58-Jährige lebensgefährlich verletzt und kam ins Krankenhaus. Der 74-Jährige und der Jugendliche blieben unverletzt.