Elbtunnel am Wochenende in Richtung Süden gesperrt

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger Elbtunnel und die A7 werden von Samstag 6.00 Uhr bis Sonntag 19.00 Uhr in Richtung Süden vollständig gesperrt. Die Sperrung wird zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und Heimfeld eingerichtet. In Richtung Norden bleibt die Autobahn befahrbar.

Während der Sperrung werden einige Arbeiten durchgeführt. Die erste Röhre des Lärmschutztunnels Altona wird auf ihre Eröffnung vorbereitet, im Elbtunnel werden Wartungen durchgeführt und südlich der Elbe wird die Autobahn verbreitert.

Das sind die Umleitungen

Autofahrer sollen über die B205 ab Neumünster-Süd ausweichen, bis zur A21 bei Bad Segeberg fahren und dann am Kreuz Bargteheide auf die A1 fahren. Alternativ kann eine Route durch die Stadt und über die Neuen Elbbrücken genutzt werden. Es ist auf den Ausweichstrecken mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen, auch wegen des Hafengeburtstags. Am Sonntag spielt zudem der Hamburger SV im Volksparkstadion gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr).