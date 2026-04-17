100.000 Euro Schaden bei Kollision von Traktor und Zug

Ein Traktorfahrer ist in Neuenhaus trotz Rotlicht in einen Bahnübergang gefahren. (Symbolbild) Stefan Puchner/dpa

Neuenhaus (dpa/lni) –

Ein Traktor ist an einem Bahnübergang in Neuenhaus im Kreis Grafschaft Bentheim mit einem Personenzug kollidiert. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehr als 100.000 Euro, wie die Polizei schätzte. Der 57 Jahre alte Traktorfahrer habe beim Abbiegen das Rotlicht am Bahnübergang missachtet.

Teile der Frontlader-Gabel des Traktors ragten ins Gleis. Der 53-jährige Lokführer des Zuges leitete eine Notbremsung ein. Es ist niemand bei dem Zusammenstoß am Donnerstagnachmittag verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen waren etwa 30 bis 40 Reisende in der Bahn. Der Zug war zunächst nicht mehr fahrbereit. Unter anderem seien Scheiben beschädigt worden.