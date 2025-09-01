Das aktuelle Ausbildungsjahr ist in vollem Gange. Dabei blieben wie in den vergangenen Jahren manche Stellen unbesetzt. Ob im Handel oder im Handwerk – die Nachfrage nach Auszubildenden ist auch in diesem Jahr in Schleswig-Holstein hoch. Azubis die noch auf der Suche sind, können sich auch weiterhin bewerben.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Tourismus in Schleswig-Holstein: Mehr Übernachtungen, weniger Geld ausgegeben01.09.2025 16:51 Uhr
Mit fast 16 Millionen Übernachtungen konnte im ersten Halbjahr 2025 in Schleswig-Holstein ein neuer Rekord in der Tourismusbranche vermeldet werden. Doch es gibt auch einen Wermutstropfen –...
Belastungstest mit Straßenbahnen auf Bürgermeister-Smidt-Brücke in Bremen01.09.2025 14:51 Uhr
Die maroden Brücken in Deutschland beschäftigen aktuell Länder, Städte und Kommunen. Auch in Bremen gibt es mehrere Weserüberquerungen, die erhebliche Mängel aufweisen und damit die zuständigen Behörden...
„Schlammassel“ am Steinhuder Meer sorgt für Ärger bei Wassersportlern01.09.2025 12:29 Uhr
Immer gegen Ende der Saison gibt es am Steinhuder Meer Ärger. Der Wasserstand ist dann meist niedrig und macht Segler:innen und anderen Wassersportler:innen das Leben schwer –...
Neue Senatoren in Bremen: SPD-Landesvorstand gibt grünes Licht für Eva Högel und Mark Rackles29.08.2025 12:17 Uhr
In der Bremer Politik wird es in den Ressorts Inneres und Bildung zeitnah einen Personalwechsel geben. Der derzeitige Bremer Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hatte angekündigt, sich aus...
Daniel Günther auf Sommertour: Klimaneutrales Wärmenetz von Bosbüll28.08.2025 17:19 Uhr
Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist aktuell auf Sommerreise. Er schaut sich in diesem Jahr Projekte und Unternehmen an, die sich für die Klimawende stark machen. Am...
Was macht Macht? Mit Ministerpräsident Olaf Lies28.08.2025 16:39 Uhr
Als Olaf Lies (SPD) im Frühjahr 2025 nach mehr als einem Jahrzehnt die Nachfolge von Stephan Weil antritt, steht er vor einer großen Aufgabe. Nach über zwölf...