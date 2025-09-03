Lange sah es danach aus, als würde der SV Werder Bremen mit nur einem nominellen Mittelstürmer in die neue Saison gehen, doch am letzten Tag des Bundesligatransferfensters, dem sogenannten Deadline Day, ist den Verantwortlichen ein echter Coup gelungen. Victor Boniface kommt von Ligakonkurrent Bayer Leverkusen auf Leihbasis für ein Jahr an die Weser. Am Mittwoch wurde er offiziell vorgestellt.
