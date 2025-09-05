In Hamburg soll es zukünftig eine Verbindung zwischen dem Stadtteil HafenCity und der Halbinsel Entenwerder im Stadtteil Rothenburgsort geben. Für Radfahrende und Fußgänger:innen. Hinter dem Elbtower entsteht dafür die Brücke Entenwerder. Eröffnet wird sie frühestens in einem Jahr. Am Donnerstagnachmittag wurde das Mittelteil der Brücke eingesetzt.