In Hamburg soll es zukünftig eine Verbindung zwischen dem Stadtteil HafenCity und der Halbinsel Entenwerder im Stadtteil Rothenburgsort geben. Für Radfahrende und Fußgänger:innen. Hinter dem Elbtower entsteht dafür die Brücke Entenwerder. Eröffnet wird sie frühestens in einem Jahr. Am Donnerstagnachmittag wurde das Mittelteil der Brücke eingesetzt.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Wohnungsbau auf Galopprennbahn in Bremen? Kritik am Vorschlag von Senatorin05.09.2025 14:50 Uhr
In Bremen flammt die Diskussion um die Zukunft der Galopprennbahn erneut auf. Obwohl ein Volksentscheid vor sechs Jahren gegen eine Bebauung ausging, denkt Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Die...
Neue Friesenbrücke bei Weener wird für Fußgänger und Radfahrer freigegeben05.09.2025 08:32 Uhr
Die neue Friesenbrücke über die Ems bei Weener in Ostfriesland wird für Fußgänger:innen und Radfahrende freigegeben. Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte, soll sich die Eisenbahnbrücke, die...
Hanseatic Help übergibt über 1.500 Schulranzen an bedürftige Kinder in Hamburg04.09.2025 17:52 Uhr
Mehr als 1.500 Schulranzen sind bei der Spendenaktion „Fairer Schulstart für alle Kinder“ von Hanseatic Help zusammengekommen. Am Donnerstag wurden sie an hilfsbedürftige Familien übergeben. Bereits zum...
Welttag der sexuellen Gesundheit: Aufklärung und Tests in Niedersachsen04.09.2025 17:47 Uhr
Am Donnerstag wird der Welttag der sexuellen Gesundheit begangen. Seit 2010 soll dieser Tag besonders für das Thema sensibilisieren. Viele Einrichtungen – wie die Aidshilfe Niedersachsen –...
Luftwaffenübung „SNAP“ in Jagel sorgt für mächtig Lärm04.09.2025 17:18 Uhr
In Jagel bei Schleswig (Schleswig-Holstein) fand am Donnerstag die Übung „SNAP“ statt – das Kürzel steht für „Significance of National Air Power“ (Bedeutung der Luftstreitkräfte). Kampfjets, Hubschrauber...
Landeswettbewerb der Bremer Gartenfreunde gestartet04.09.2025 17:09 Uhr
Alle vier Jahre findet der Landeswettbewerb der Bremer Gartenfreunde statt. Eine fünfköpfige Jury wirft dabei kritische Blicke auf die Schrebergärten und vergibt Punkte für neue, nachhaltige Ideen....