Mit moderaten Temperaturen und ausreichend Feuchtigkeit fing das Jahr für die Landwirt:innen in Schleswig-Holstein eigentlich gut an. Doch wegen des durchwachsenen Sommers mit viel zu viel Regen ist das Getreide zu nass zum Ernten und beginnt teilweise schon auf den Feldern zu Keimen. Das Wetter wird immer mehr zur Herausforderung für die Landwirtschaft.
