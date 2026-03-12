Im Wildgatter Hildesheim (Niedersachsen) gibt es bei den schottischen Hochlandrindern den ersten Nachwuchs des Jahres. Das kleine Kälbchen „Kim“ ist neugierig und macht sich bisher prächtig. Mit rund 30 Kilogramm ist der kleine Bulle zur Welt gekommen.
