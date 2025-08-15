Die letzten Wochen waren in Norddeutschland wettertechnisch ziemlich durchwachsen. Es hat viel geregnet, woraus sich ein schleppender Start für die Tourismusbranche ergab. Nun scheint der Sommer aber so richtig da zu sein. Ob Tourist:innen, Einheimische oder Gastronom:innen: Die Freude über die warmen Temperaturen ist groß.