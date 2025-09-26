Reisende und Pendler:innen in Richtung Dänemark sollten sich an der Grenze wieder auf Wartezeiten einstellen. Die dänische Regierung will die Kontrollen nach Drohnensichtungen an den grenznahen Flughäfen Sonderburg und Billund verstärken. Dabei will die dänische Polizei ihr Augenmerk besonders auf die Einfuhr von Drohnen richten. In der vergangenen Woche sind an mehreren skandinavischen Flughäfen mehrfach Überflüge nicht identifizierbarer Fluggeräte beobachtet worden. Die dänische Regierung sieht darin Angriffe auf das Land.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Von der Apfelernte bis zum Apfelsaft: Die Landreporterin in Schwentinental26.09.2025 15:27 Uhr
Äpfel gelten als Lieblingsobst der Deutschen. Mehr als 20 Kilo pro Jahr isst jede Person hierzulande. In diesem Jahr gibt es besonders viele, denn die Bäume haben...
Urvater des Comics: Wilhelm Busch und sein Lebensweg durch Niedersachsen26.09.2025 12:19 Uhr
Wilhelm Busch zählt heute zu den Pionieren des Comics. 1832 im niedersächsischen Wiedensahl geboren, wurde er mit seinen Bildergeschichten rund um „Max und Moritz“ weltberühmt. Doch Busch...
Wer filmt den Ehestreit? „Der Videobeweis“ feiert Theater-Premiere in Hamburg26.09.2025 12:04 Uhr
Schauspieler Christoph M. Ohrt und Schauspielerin Julia Jäger, bekannt aus zahlreichen TV-Produktionen, stehen jetzt gemeinsam auf der Bühne in Hamburg. In der Komödie „Der Videobeweis“ schlüpfen sie...
Filmfest Hamburg 2025: 118 Filme aus 55 Ländern und zahlreiche Premieren25.09.2025 18:31 Uhr
Vom heutigen Donnerstag bis zum 4. Oktober 2025 zeigt das Filmfest Hamburg wieder ein hochkarätiges Programm in den bekannten Festivalkinos Abaton, CinemaxX Dammtor, Metropolis, Passage und Studio-Kino....
Bundeswehr-Großübung „Red Storm Bravo“ in Hamburg gestartet25.09.2025 17:32 Uhr
Am Donnerstag startete in Hamburg die großangelegte Militärübung „Red Storm Bravo“. Bis Samstag werden rund 500 Soldat:innen teilnehmen, auch viele zivile Organisationen sind beteiligt. Hubschrauber und Militärkonvois...
Caravan und Co 2025: Messe für Camping und Freizeit in Rendsburg gestartet25.09.2025 17:11 Uhr
Vom 25. bis 28. September 2025 findet in Rendsburg (Schleswig-Holstein) die Caravan und Co statt. Die Messe präsentiert Aussteller:innen aus ganz Deutschland, Neuheiten der Camping-Branche, Shows, Vorträge...