Reisende und Pendler:innen in Richtung Dänemark sollten sich an der Grenze wieder auf Wartezeiten einstellen. Die dänische Regierung will die Kontrollen nach Drohnensichtungen an den grenznahen Flughäfen Sonderburg und Billund verstärken. Dabei will die dänische Polizei ihr Augenmerk besonders auf die Einfuhr von Drohnen richten. In der vergangenen Woche sind an mehreren skandinavischen Flughäfen mehrfach Überflüge nicht identifizierbarer Fluggeräte beobachtet worden. Die dänische Regierung sieht darin Angriffe auf das Land.